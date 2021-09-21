رئيس السلفادور يغير وصفه على تويتر إلى

2021/09/21 | 23:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غيّر رئيس السلفادور، نجيب ابوكيلة، وصف حسابه الرسمي على تويتر إلى "أروع ديكتاتور في العالم" بدلا من "والد ليلى"، اسم ابنته.

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