2021/09/21 | 23:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد مدير مركز القمة للدراسات، حيدر عرب، اليوم الثلاثاء، ان من اولويات تحالف الفتح هو التوجه نحو الاقتصاد وتفعيل القطاع الخاص، مبينا ان لاجنبي عطل تحقيق كثير من برامج المرشحين في الانتخابات السابقة.وقال عرب لبرنامج “حصاد الايام”، “من استطاع ان يحمي العراق من الارهاب لديه برنامج حقيقي للاعمار”.واضاف “نحتاج لابعاد الاحتلال الامريكي […]

ظهرت المقالة عرب: من اولويات تحالف الفتح هو التوجه نحو الاقتصاد وتفعيل القطاع الخاص أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عرب: من اولويات تحالف الفتح هو التوجه نحو الاقتصاد وتفعيل القطاع الخاص) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عرب: من اولويات تحالف الفتح هو التوجه نحو الاقتصاد وتفعيل القطاع الخاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).