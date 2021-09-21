2021/09/21 | 23:48 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة لـ"داعش" ومفجّري الكهرباء: "بالحب سننتصر" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/21 | 23:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة لـ"داعش" ومفجّري الكهرباء: "بالحب سننتصر") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة لـ"داعش" ومفجّري الكهرباء: "بالحب سننتصر") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).