تأكيد أمريكي للرغبة في عراق قوي ومستقر وبايدن يفتح الصفحة الدبلوماسية لما بعد أفغانستان

2021/09/21 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬غزال‭ ‬ الأمم‭ ‬المتحدة‭ – ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ ‬ قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬ألقاه‭ ‬أمام‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تريد‭ ‬فتح‭ ‬‮«‬حقبة‭ ‬دبلوماسية‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬ولن‭ ‬تلجأ‭ ‬إلى‭ ‬القوة‭ ‬العسكرية‭ ‬إلا‭ ‬‮«‬كخيار‭ ‬أخير‮»‬‭.‬ وأضاف‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الثمانية‭ ‬الأخيرة‭ ‬أعطيت‭ ‬الأولوية‭ […]

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