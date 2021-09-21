2021/09/21 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ما‭ ‬قاله‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬خطابه‭ ‬أمام‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بشأن‭ ‬فتح‭ ‬الصفحة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬حرب‭ ‬أفغانستان‭ ‬هو‭ ‬عنوان‭ ‬استراتيجي‭ ‬امريكي‭ ‬يجري‭ ‬الإعلان‭ ‬الرسمي‭ ‬عنه‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى،‭ ‬ويؤكد‭ ‬المعطيات‭ ‬التي‭ ‬تذهب‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لن‭ ‬تشن‭ ‬حرباً‭ ‬كالتي‭ ‬شنّتها‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وأفغانستان‭ ‬لأمد‭ ‬طويل‭ ‬وحتى‭ ‬تتغير‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق ساحة صراع، لكن لمَن؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق ساحة صراع، لكن لمَن؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).