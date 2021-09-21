2021/09/21 | 23:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الخرطوم- الزمان أعلنت الحكومة السودانية إحباط «محاولة انقلابية» جرت صباح الثلاثاء، متهمة «ضباطا من فلول النظام البائد» بتنفيذها، في إشارة الى نظام الرئيس المخلوع عمر البشير المعتقل منذ أكثر من سنتين بعد أن أطاح به الجيش تحت ضغط حركة شعبية احتجاجية عارمة. وقال وزير الإعلام والثقافة حمزة بلول المتحدث باسم الحكومة السودانية في […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السودان:اعتقال 21 ضابطا في المحاولة الانقلابية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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