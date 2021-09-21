السودان:اعتقال 21 ضابطا في المحاولة الانقلابية

2021/09/21 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخرطوم‭- ‬الزمان‭ ‬ أعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬السودانية‭ ‬إحباط‭ ‬‮«‬محاولة‭ ‬انقلابية‮»‬‭ ‬جرت‭ ‬صباح‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬متهمة‭ ‬‮«‬ضباطا‭ ‬من‭ ‬فلول‭ ‬النظام‭ ‬البائد‮»‬‭ ‬بتنفيذها،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬الى‭ ‬نظام‭ ‬الرئيس‭ ‬المخلوع‭ ‬عمر‭ ‬البشير‭ ‬المعتقل‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سنتين‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أطاح‭ ‬به‭ ‬الجيش‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭ ‬حركة‭ ‬شعبية‭ ‬احتجاجية‭ ‬عارمة‭. ‬ وقال‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬والثقافة‭ ‬حمزة‭ ‬بلول‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬السودانية‭ ‬في‭ […]

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