2021/09/21 | 23:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر مطلع، الثلاثاء، بوفاة ضابط كبير في قيادة العمليات المشتركة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "مدير استخبارات قيادة العمليات المشتركة اللواء الركن أسماعيل خلف الجبوري توفي مساء اليوم".

واضاف، ان "الضابط توفي أثر أزمة صحية تعرض لها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة ضابط كبير في قيادة العمليات المشتركة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة ضابط كبير في قيادة العمليات المشتركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).