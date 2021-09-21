استشهاد وإصابة ثلاثة اشخاص بكمين لداعش في قضاء كفري

2021/09/21 | 23:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني في ديالى، الثلاثاء، باستشهاد وإصابة ثلاثة اشخاص بكمين لداعش في قضاء كفري.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "مواطنين كرديين استشهدا واصيب اخر بكمين لمسلحي داعش الارهابي في قضاء كفري ضمن إدارة كرميان".

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