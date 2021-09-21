الاستخبارات العسكرية تدمر معبرا لداعش عند بحيرة حمرين في ديالى

2021/09/21 | 23:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، عن تدمير معبر لتنظيم داعش عند بحيرة حمرين في ديالى.وقالت المديرية في بيان ان "معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الاولى اكدت وجود معبر خاص لعصابات داعش عند نهاية مصب جسر نارين يستخدمة الدواعش للعبور بدراجتهم النارية من جبل حمرين باتجاه بحيرة حمرين والتسلل الى القرى المحيطة ونصب عبوات ناسفة على الطرق السالكة بها".واضافت، انه "على اثر ذلك وبالتعاون مع قوة من قيادة القوات البرية في لواء المشاة ٥٣ وافواجه الاول والثاني والجهد الهندسي للفرقة الذي تكفل بتفكيك العبوات المزروعة، تم توجيه ضربات دقيقة للمعبر بهاونات ١٢٠ ملم وفتح نيران مباشرة تجاه تحركات تلك العصابات الارهابية وعرقلة محاولة عبورها بعد تحديد الاحداثيات من قبل مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة المذكورة".واشارت الى انها "اتخاذ الاجراءات الكفيلة لافشال اي محاولة للعبور مستقبلا".

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