حكومة ذي قار توضح بشأن أزمة الوقود واغلاق المحطات

2021/09/22 | 00:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نائب محافظ ذي قار، فیصل الشریفي، الثلاثاء، ان الازمة الوقود الحالية التي تشهدها المحافظة هي فقط في المحطات الخاصة بسبب قلة التجهيز نتيجة زيارة الاربعين.

وذكر الشریفي، في تصريح لـNRT اليوم، (21 ايلول 2021)، انه "ليست هناك أزمة في توفير الوقود بالمحطات الحكومية، الا ان هناك نقص في تجهيز المحطات الخاصة بسبب الزيارة".

وأوضح ان "الكثير من المحطات اغلقت بسبب النقص في التجهيز باعتبار الزيارة، وان محافظة ذي قار من المحافظات المستوردة، والموضوع في طور الحل، وان المحطات الحكومية يوجد فيها بنزين"، مشيرا إلى ان "الاسعار لم ترتفع بل ظلت على حالها، وان الازمة الحالية هي فقط في المحطات الخاصة".

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