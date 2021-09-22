السيسي: منظومة حقوق الإنسان في مصر شهدت تطورًا كبيرًا.. والاستراتيجية الوطنية

2021/09/22 | 00:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إن "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" التي أطلقتها حكومته تعد "خير دليل" على سعيها لتعزيز حقوق الإنسان، على حد قوله.

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