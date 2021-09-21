واشنطن تقدم تعازيها بوفاة بوتفليقة

2021/09/22 | 00:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت الولايات المتحدة تعازيها، الثلاثاء، بوفاة الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة.

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