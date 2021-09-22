2021/09/22 | 00:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، التزام الولايات المتحدة باستقرار العراق على المدى الطويل، فيما أشاد بالمبادرات الأخيرة مثل قمة بغداد الإقليمية والزيارة التاريخية للبابا فرنسيس إلى العراق.وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي …

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