العراق في طريقه لتدويل ملف أزمة حصة المياه مع إيران

2021/09/22 | 00:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد مهدي رشيد الحمداني، وزير الموارد المائية العراقي، اليوم الثلاثاء، بأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن حصة العراق المائية، فيما أشار إلى أن وزارة الخارجية في طريقها لتدويل ملف المياه مع إيران.وقال الحمداني: "لدينا أوراق ضغط مهمة …

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