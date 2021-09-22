2021/09/22 | 00:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: r5j0PFq6iF4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مستشار رئيس الوزراء : حالات التعذيب خلال التحقيق فردية ولا تمثل المؤسسة الامنية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مستشار رئيس الوزراء : حالات التعذيب خلال التحقيق فردية ولا تمثل المؤسسة الامنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).