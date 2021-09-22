2021/09/22 | 00:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني كشفت منظمة الصحة العالمية أن المتحورة دلتا طغت على المتحورات الثلاث الرئيسية المثيرة للقلق من فيروس كورونا في العالم التي باتت تشكل الآن نسبة صغيرة جدا من العينات التي يتم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منظمة الصحة: دلتا تطغى على سائر متحورات كورونا في العالم المركز الخبري الوطني.

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