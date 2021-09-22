مجهولون يقيمون سيطرة وهمية ويقتلون شخصين بين كفري وكلار

2021/09/22 | 00:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أفاد مصدر في دائرة صحة إدارة منطقة كرميان بمقتل شخصين، وإصابة اثنين آخرين، إثر تعرض بين مدينتي كفري وكلار على الحدود الإدارية بين ديالى والسليمانية.

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مصدر محلي أبلغ "ناس" الثلاثاء (21 أيلول 2021) إن "شخصين قُتلا وأُصيبَ اثنان آخران بجروح إثر حادث إطلاق نار بين مدينتي كفري وكلار".

مصادر أمنية محلية في إدارة كرميان أوضحت لـ "ناس" أن "مجهولين نصبوا سيطرة وأطلقوا النار على المارة، فيما يُشتبه بأنهم منتمون لتنظيم داعش، لكن التحقيقات مازالت جارية لمعرفة ملابسات الحادث".

وفي تطوّر لاحق، أبلغ مصدر محلي، "ناس كورد" أن "الهجوم وقع على الطريق العام بين كفري وناحية سرقلا الملاصقة لكلار" مؤكداً أن "من بين الضحايا سيدة أصيبت بجروح".

وأضاف أن "قوة مشتركة من الأسايش والشرطة تحركت لمكان الحادث والتحقيق جار، فيما قال شهود عيان أن المهاجمين لاذوا بالفرار بعد نصب نقطة التفتيش الوهمية".

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