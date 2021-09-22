- رائحة الوطن - بينى وبين - نوال - أمى - منى حلمي

2021/09/22 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي " رائحة الوطن " بينى وبين " نوال " أمى ------------------------------ لا أدرى ، لماذا لم يراودنى أبدا ، " الحلم الأميركى " ، أو " الحلم الأوروبى " ، تلك الأمنية الحالمة الكبرى ، التى يجرى وراءها الناس ، من أجل التحقق ، والاستمتاع .



لم يحدث أبدا ، فى أى مرحلة من مراحل حياتى ، أننى قررت ......





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