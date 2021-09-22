سكبت قدر الطبخ الساخن على ابنتها!.. تفاصيل جريمة مروعة في محافظة عراقية

2021/09/22 | 00:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - المثنى

أعلن شرطة محافظة المثنى، الاربعاء، قيام أم بسكب قدر الطبخ المرق الساخن على ابنتها في السماوة.

وقال إعلام شرطة المثنى في بيان ان "مركز شرطة حي الرسالة احال الاوراق التحقيقية الخاصة بالمجنى عليها ( ف م ب ) التي قامت بسكب قدر الطبخ المرق الساخن على ابنتها الى شعبة مكافحة إجرام الصوب الصغير".

واضاف ان "البنت توفيت اثر الاصابة بحروق شديدة في منطقة القدمين واصابتها برضوض شديدة في منطقة الجبهة، وبعد التعمق في التحقيق والتوصل الى الفاعل الحقيقي وتبين ان والدتها هي من قامت بجريمتها البشعة".

وبينت شرطة المثنى انه "تم جمع الأدلة والمعلومات وإصدار امر قضائي بحقها وقد القي القبض عليها، ودونت أقوالها ابتدائيا وصدقت قضائيا واعترفت بقيامها بالجريمة".

واشات الى ان "سبب الجريمة هو امتناع المجنى عليها من الامتثال والطاعة لوالدتها وقيام المجنى عليها باستعمال الموبايل واقامتها لصداقات مشبوهة عن طريق برامج التواصل الاجتماعي الأمر الذي أدى إلى حصول مشاجرة مع والدتها المتهمة اعلاه والتي قامت بضرب المجنى عليها بكلتا يديها اثناء تواجدها اعلى السلم في الدار مما ادى الى سقوطها واصابتها برضوض في الجسم ومنطقة الرأس وقيام المتهمة بعلاجها داخل المنزل".

وتابعت، "كذلك بسبب حصول مشاجرة بين المجنى عليها ووالدتها عند محاولة المجنى عليها مغادرة الدار وجمع ملابسها والرحيل بصحبة احد الاشخاص واثناء تواجدهما في مطبخ المنزل قامت المتهمه بسكب قدر الطبخ وهو يحتوي على المرق الساخن حيث اصيبت المجنى عليها بحروق شديدة في منطقة اسفل البطن والمقعد وبقيت طوال ثلاثة ايام دون أن تنقل الى المستشفى لغرض العلاج وقد توفيت اخيرا داخل مستشفى الحسين التعليمي في السماوة".

واشارت الى انه "تم توقيفها وفق أحكام المادة ( 370 ) من قانون العقوبات العراقي وتمت احالتها الى المحكمة المختصة لتنال جزاءها العادل وفق القانون".

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