"قرض أخضر" بأكثر من 2 مليار لمشروع "أمالا" السعودي

2021/09/22 | 00:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال جون باجانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير ومشروع "أمالا" إن السعودية تعتزم جمع ما يصل إلى عشرة مليارات ريال (2.67 مليار دولار) العام المقبل من أجل مشروع أمالا، أحد مخططاتها السياحية على ساحل البحر الأحمر.

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