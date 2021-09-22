سحب الثقة من حكومة الدبيبة.. مسؤول أميركي يؤكد ضرورة تنظيم الانتخابات

2021/09/22 | 01:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول في الخارجية الأميركية للحرة، الثلاثاء، أن دور الحكومة الانتقالية في ليبيا يتعلق بتنظيم الانتخابات وأن ذلك "لم يتغير".

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