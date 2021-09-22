أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة مايوركا

2021/09/22 | 01:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة ريال مايوركا، اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة السادسة لليجا.وشهدت قائمة ريال مدريد عودة المهاجم ماريانو دياز، بينما غاب داني كارفاخال، ومارسيلو، وتوني كروس، وفيرلاند ميندي للإصابة.وجاءت قائمة الريال كالتالي:حراسة المرمى: كورتوا - لونين - فويديازالدفاع: مليتياو - ألابا - فاييخو - ناتشو - ميجيل - سانتوسالوسط: مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - فاسكيز - إيسكو - كامافينجا - بلانكوالهجوم: هازارد - بنزيما - أسينسيو - يوفيتش - فينيسيوس - رودريجو - ماريانوالمصدر: كورة

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