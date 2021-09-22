العراق: إيران تقوم بحفر أنفاق وتغيير مجرى المياه

2021/09/22 | 02:03 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن حصة بلاده المائية.

وقال الحمداني، لوسائل إعلام محلية الثلاثاء، إن "لدينا أوراق ضغط مهمة في مجال استحصال حقوقنا المائية"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

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كما أضاف: "لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن حصة العراق المائية".

إلى ذلك أوضح أن "لدينا مؤشرات بأن إيران تقوم بحفر أنفاق وتغيير مجرى المياه"، مبيناً أن وزارة الخارجية في طريقها لتدويل ملف المياه مع إيران.

وذكر الحمداني أن هناك مخالفات للقوانين الدولية بشأن المياه تقوم بها إيران، لافتاً: "أبلغنا طهران رسمياً بمخالفاتها ولم نحصل على رد".

كما أشار إلى أن "اللجوء لمحكمة العدل الدولية هي ورقتنا مع إيران"، مشدداً على أن "ليس لدول المنبع الحق في حجز المياه".

إلى ذلك نوه بأن العراق تمكن من خزن المياه في السدود.

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