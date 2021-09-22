2021/09/22 | 02:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نددت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بمحاولة انقلابية فاشلة في السودان قامت بها "جهات عسكرية ومدنية مارقة للاستيلاء على السلطة من الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية"

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