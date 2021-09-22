الأسدي: الفتح سيفوز بعدد مقاعد أكثر من الانتخابات السابقة وسيكون نقطة الارتكاز في اختيار رئيس الوزراء

2021/09/22 | 02:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ قال الناطق الرسمي باسم تحالف الفتح، النائب أحمد الأسدي، خلال استضافته في برنامج سياسي الأبعاد الذي تبثه قناة العهد الفضائية؛ إن “ايقونات تحالف الفتح هم ابناء المقاومة ورموز الحشد الشعبي في معارك التحرير”.وأضاف الاسدي أن “تحالف الفتح رفع راية المطالبة بحقوق المفسوخة عقودهم من أبناء الحشد الشعبي منذ تشرين عام ٢٠١٩”، مشيرا […]

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