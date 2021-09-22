2021/09/22 | 03:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية، الثلاثاء، القبض على عدد من المواطنين على خلفية انتشار مقطع فيديو يظهر فيه فتاة وهي تستخدم سلاحا ناريا، بحسب ما افادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعودية تستخدم سلاحا ناريا في فيديو.. والسلطات تقبض على المتورطين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سعودية تستخدم سلاحا ناريا في فيديو.. والسلطات تقبض على المتورطين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).