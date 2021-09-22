2021/09/22 | 03:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علَّق وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، على حوادث العنف الأخيرة في المجتمعات العربية داخل إسرائيل وتحدث عن أسباب تفاقم الظاهرة في السنوات الأخيرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("عقود من الخوف".. وزير إسرائيلي يعلق على حملة "حياة العرب مهمة") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("عقود من الخوف".. وزير إسرائيلي يعلق على حملة "حياة العرب مهمة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).