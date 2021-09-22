2021/09/22 | 03:40 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pBAzf6hvlW0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - مواطنون يناشدون الحكومة بالسعي إلى تحقيق السلم المجتمعي) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - مواطنون يناشدون الحكومة بالسعي إلى تحقيق السلم المجتمعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).