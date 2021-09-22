الانقلاب الفاشل ... قل واحد - محمد مهاجر

2021/09/22 | 03:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_مهاجر -حزب اسلامى يخطط لانقلاب واخر خسر وهو حزب العدالة والتنمية المغربى, لقد خسر الانتخابات الاخيرة.



ووفقا لموقع ال بى بى سى العربى فان الحزب نال 12 مقعدا مقارنة ب 126 مقعدا نالها في عام 2016, وهو يشكل تراجعا بنسبة واحد وتسعين بالمئة.



وسارع عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية الى تقديم استقالاتهم.



واذا نظرنا الى الصورة الكاملة, ومن مظاهرها الازمة التونسية التي مثل الاخوان المسلمين ضلعا مهما فيها, والفشل ......





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