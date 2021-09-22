الشرط الأوسط .. الشرع الأوسط .. الشرخ الأوسط الجديد ؟؟!! - محمد فُتوح

2021/09/22 | 03:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_فُتوح الشرط الأوسط ...



الشرع الأوسط ...والشرخ الأوسط الجديد !! ------------------------------------------أليست هى مفارقة زمنية نادرة الحدوث ...



إنه ربما يتكون " الشرق الأوسط الجديد" ، الذى يتكلمون عنه ، وقد أرسى أعمدته الأولى فى المنطقة ، قبل أن يُنشر هذا المقال ؟ .



ولم لا ؟ .ألا تقول إسرائيل ، والولايات المتحدة الأمريكية ، إن المسألة مجرد وقت ، ويتم حسم الخريطة الجديدة لـــ " شرق أوسط ......





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