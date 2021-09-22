زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب جنوب شرق أستراليا

2021/09/22 | 04:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات على عمق ضحل جنوب شرق أستراليا, صباح الأربعاء, وأدّى لاهتزاز المباني بقوّة في ثاني كبرى مدن البلاد، ملبورن، التي هرع عدد كبير من سكّانها إلى الشوارع خوفاً، من دون أن ترد في الحال تقارير عن إصابات بشرية أو خسائر مادية.

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