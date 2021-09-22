مراجعة صفقة الـ15 مليار دولار..

2021/09/22 | 05:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحقق لجنة بقيادة وزارة العدل الأميركية في صفقة استحواذ شركة "زووم" على شركة البرمجيات "فايف 9" بسبب مخاوف تتعلق بـ"الأمن القومي" على خلفية علاقتاها بالصين، وفق صحيفة وول ستريت جورنال

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