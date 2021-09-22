الكونغرس الأميركي يقر مشروع الإنفاق.. ويؤجل البت في تمويل

2021/09/22 | 06:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي، ستيني هوير، مساء الثلاثاء، أن المجلس سيصوت "قبل نهاية الأسبوع" على مشروع قانون يتضمن تمويلا لمنظومة الدرع الصاروخية الإسرائيلية "القبة الحديدية"، وذلك ردا على الجدل الحاد الذي أثاره سحب الديموقراطيين هذا التمويل من مشروع قانون آخر.

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