"لاكتشاف الاكتئاب".. صحيفة: أبل تطور أداة للصحة العقلية

2021/09/22 | 06:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الثلاثاء، أن شركة أبل تعمل على تطوير تكنولوجيا تساعد في تشخيص الاكتئاب والتدهور المعرفي.

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