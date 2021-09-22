رئيسي باجتماع الـUN: لولا قوة إيران وكفاح سليماني والمهندس لكانت داعش جار أوروبا

2021/09/22 | 07:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي كلمة كلمة عبر الاجواء الافتراضية في الاجتماع السنوي الـ 76 للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة في نيويورك، ألقى فيها الضوء على المنطقة ودور بلاده.

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