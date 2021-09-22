2021/09/22 | 07:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مجموعة العقارات الصينية العملاقة "إيفرغراند"، الأربعاء، إنها توصلت إلى اتفاق مع حاملي سنداتها المحليين يسمح للمجموعة بتجنب التخلف عن سداد أحد مدفوعات الفائدة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("هدايا" و"وعود كاذبة"... "إيفرغراند تلاعبت" بأموال المستثمرين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("هدايا" و"وعود كاذبة"... "إيفرغراند تلاعبت" بأموال المستثمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).