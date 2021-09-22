تعالوا نفكر: أزمة الغواصات.. هل رد فعل فرنسا تعبير عن الغضب أم موقف تفاوضي؟

2021/09/22 | 07:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صفقة بقيمة 75 مليار دولار كان من المفترض على إثرها أن تورّد فرنسا غواصات إلى أستراليا، غير أن أستراليا ألغت الصفقة، واستبدلتها بصفقة أخرى مع الولايات المتحدة وبريطانيا.إثر هذا الإجراء، سحبت فرنسا سفرائها من الولايات المتحدة وأستراليا، وتحدثت عن تعرضها لـ "الخيانة".في هذه الحلقة من "تعالوا نفكر"، يستعرض الكاتب والمحلل السياسي، طارق عثمان، بعض القراءات في هذه التطورات الأخيرة، ويطرح الأسباب التي يعتقد أنها تشير إلى أن ما يحدث هو موقف تفاوضي من فرنسا.

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