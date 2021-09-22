الثورة مستمرة والردة مستحيلة - الحزب الشيوعي السوداني

2021/09/22 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_السوداني بيان للشعب السوداني؛حاولت فلول النظام الديكتاتوري السابق والقوى المعادية للثورة داخل القوات المسلحة القيام بانقلاب عسكري لإجهاض ثورة ديسمبر وإغراق البلاد في حالة من الفوضى تقود الى الانفلات الامني الكامل والاستيلاء على ما أنجزه شعبنا في الفترة القصيرة الماضية.سبقت المحاولة الانقلابية الأخيرة عدة محاولات انقلابية وتم الإعلان عن التحفظ على قادتها ولم يعلن عن أي محاكمات للجناة.



وهذا ما يغ ......





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