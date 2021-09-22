2021/09/22 | 08:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقيمت مراسم جنازة المشير محمد حسين طنطاوي في مصر تقدمها الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وفقال لما نشره المتحدث باسم الرئاسة المصري في مقطع فيديو على فيسبوك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد جنازة المشير طنطاوي التي يتقدمها الرئيس السيسي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد جنازة المشير طنطاوي التي يتقدمها الرئيس السيسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).