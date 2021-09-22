2021/09/22 | 08:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني بعد أن شغلت قضيتها الرأي العام في المغرب، أصدرت محكمة الاستئناف ببني ملال، حكما بما مجموعه 226 عاما في ملف الفتاة خديجة، المعروفة بـ”فتاة الوشم”.وفي حكمها، وزعت المحكمة 226 عاما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محكمة تصدر حكمها في قضية “فتاة الوشم” المغتصبة جماعيا المركز الخبري الوطني.

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