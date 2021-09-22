الغزي يُعلن المباشرة بإعداد التّصاميم الخاصة بمشروع تطوير مدينة الصدر

2021/09/22 | 08:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، المباشرة بإعداد التصاميم الخاصة بمشروع تطوير مدينة الصدر، المُعدّة من قبل ائتلاف الشركات الاستشارية المُكلّفة بوضع التصاميم والاستشارات الخاصة.وقال الغزي، خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة المشروع، في بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "اللجنة المشرفة على المشروع، وصلت إلى مراحل متقدمة في عملها، عبر إدراج المشروع ضمن الموازنة الاتحادية العامة لجمهورية العراق لسنة (2021)، كما أُدْرِجَ ضمن الموازنة الاستثمارية في وزارة التخطيط".وأضاف، أن "وزارة المالية، أنهت ملف تخصيص مساحات الأراضي المقرر إنشاء المشروع عليها، لصالح أمانة بغداد، كخطوة أساسية ضمن الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية، إضافة إلى وضع الكُلَف التخمينية والرؤية التخطيطية المتكاملة".ويُعدُّ مشروع تطوير مدينة الصدر، من المشاريع الحيوية التي أولت الحكومة العراقية اهتماماً كبيراً به، حيث سينقل المدينة من واقعها الحالي إلى واقع متطور أفضل من الناحيتين العمرانية والاقتصادية.

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