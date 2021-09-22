واشنطن تدعو لمحاسبة المتورطين في انقلاب السودان

2021/09/22 | 08:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دانت وزارة الخارجية الأمريكية محاولة الانقلاب على نظام الحكم في السودان، ودعت إلى تقديم المسؤولين عن المحاولة الانقلابية للعدالة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان، إن الولايات المتحدة تحذر من أن […]

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