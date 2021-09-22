2021/09/22 | 08:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاربعاء، بوفاة مدير استخبارات قيادة العمليات المشتركة اثر ازمة صحية في محافظة نينوى.

وذكر المصدر لـ NRT عربية، (22 ايلول 2021)، ان "مدير استخبارات قيادة العمليات المشتركة اللواء الركن أسماعيل خلف الجبوري توفي أثر أزمة صحية تعرض لها في نينوى".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة قائد أمني كبير في العراق) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة قائد أمني كبير في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).