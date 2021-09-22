مع توسع طهران في أنشطة التخصيب.. مستقبل غامض لمفاوضات الاتفاق النووي

2021/09/22 | 08:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ثلاثة أشهر من الاجتماع الأخير للتفاوض بشأن إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية، لا يزال مستقبل هذه المفاوضات غامض، حتى الآن غير واضح متى ستستأنف؟ ومن قد يمثل الحكومة الإيرانية الجديدة؟

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