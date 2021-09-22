السفارة التركية تصدر توضيحاً بشأن «فيزا» دخول العراقيين إلى تركيا

2021/09/22 | 09:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أًصدرت السفارة التركية في العراق، الثلاثاء، توضيحا بشأن التقديم على فيزا السفر إلى تركيا.

وذكر بيان للسفارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "بعض شركات السياحة المؤسساتية قدمت إلى شركتنا طلبا من اجل تقديم التسهيلات اليها بخصوص منح مواعيد المراجعة للكروبات السياحية التي تقوم بتنظيمها.



ولقد تم اعلام هذه الشركات السياحية، بانها أن تعهدت بعدم أخذ أية مبالغ مالية من زبائنها تحت غطاء الفيزا التركية وان كانت کروباتها السياحية تمتلك حجوزات الطيران والفندق وتهدف إلى تنظيم سفرات سياحية قصيرة الأمد، عندها سيتم منحها تسهیلات محدودة للغاية بخصوص تحديد مواعيد المراجعة".

وأشارت السفارة في بيانها الى أن "هذه الشركات السياحية قامت باستغلال المواطنين العراقيين من خلال هذه التسهيلات التي منحناهم إياها وبأساليب تسويقية خاطئة وغير أخلاقية، وعليه فقد قررنا إيقاف منحهم هذه التسهيلات".

وأضافت: "اعتبارا من هذه اللحظة، سيتم قبول طلبات الفيزا التي يتم اجرائها شخصيا إلى مراكزنا فقط.



هذا الإعلان موجه إلى الشعب العراقي العزيز.



نرجوكم عدم تصديق اية شركات سياحية او اية مؤسسات وسيطة أخرى وعدم طلب المساعدة منهم فيما يخص مسألة التقديم للفيزا التركية.



وبعد حصولكم على الفيزا التركية من خلال شركتنا، سيكون بإمكانكم تنظيم أمور سفركم حسبما ما ترونه مناسبة ومحلا للثقة".

وتابعت ان "واجهتكم في السابق اية حالات تظلم من هذا القبيل، فنرجو منكم تزويدنا بالمعلومات لكي نتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من اجل رفع تظلمكم".

وأردفت "نرجو منكم إعلامنا فورا بخصوص كافة الحالات السلبية التي قد تصادفكم خلال تقديمكم للفيزا التركية في مراكزنا.



حيث اننا نسعي جاهدين من اجل تقديم أفضل الخدمات اليكم ووفقا لأعلى المستويات الجودة والشفافية.



كما اننا نتمني كثيرة بان تقوموا بتقييم موظفينا واعلامنا بجميع آرائكم السلبية والايجابية".

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