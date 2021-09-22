2021/09/22 | 09:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التربية، الاربعاء، عن إعداد محاور عمل استباقية لمعالجة مشكلتي التسرب من المدارس والتدريس الخصوصي مع قرب بدء العام الدراسي (2021 ــ 2022)، في الوقت الذي اعلنت فيه مديرية تربية المثنى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تستعين بـ”الشرطة” لمعالجة هذه المشكلة “الطلابية” المركز الخبري الوطني.

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