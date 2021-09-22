2021/09/22 | 09:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني حول إنتر ميلان تأخره بهدف أمام مضيفه فيورنتينا إلى فوز ثمين بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما امس الثلاثاء في افتتاح منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.وتقدم أصحاب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إنتر ميلان يتصدر “الكالتشيو” بثلاثية في شباك فيورنتينا المركز الخبري الوطني.

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