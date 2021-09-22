دعوة من العبادي الى المواطنين بشأن المرحلة المقبلة

2021/09/22 | 09:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس قيادة تحالف قوى الدولة الوطنية حيدر العبادي، الاربعاء، الى مشاركة إنتخابية واسعة في الانتخابات المقبلة.

وذكر المكتب الإعلامي للتحالف في بيان، تلقى NRT عربية نسخة منه (22 أيلول 2021)، انه "لضمان الإصلاح والتغيير، وتعزيزا لمصداقية العملية السياسية، دعا رئيس قيادة تحالف قوى الدولة الوطنية حيدر العبادي الشعب إلى المشاركة الواسعة في الإنتخابات القادمة.



جاء ذلك في لقائه بأعضاء من الفريق الإنتخابي".

وأكد العبادي على "أهمية تثقيف الجمهور على المشاركة في الإنتخابات، فالمشاركة الأوسع للناخبين تضمن انتاج عملية سياسية ذات مصداقية حقيقية تمثل رأي وتطلعات الجمهور".

وشدد العبادي في الاجتماع على "أهمية التنسيق وتكامل عمل ائتلاف النصر داخل اطر وفاعليات تحالف قوى الدولة الوطنية، وعلى أهمية توزيع وتكامل المهام والفاعليات والتحشيد الجماهيري ودعم المرشحين لخدمة المواطنين في المرحلة القادمة".

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