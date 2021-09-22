بايدن يدعو إلى

2021/09/22 | 09:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثناء خطابه في الأمم المتحدة، تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن كثيرًا عن الوحدة، مشيرًا إلى أنه "يجب أن نعاود العمل معًا لتأكيد أن الإنسانية المتأصلة التي توحدنا أكبر بكثير من أي انقسامات أو خلافات".

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