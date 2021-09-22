إصابة وزير مشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة بكورونا

2021/09/22 | 09:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثبتت إصابة وزير الصحة البرازيلي مارسيلو كيروغا، بمرض كوفيد-19 بعدما شارك الثلاثاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي افتتحها الرئيس جايير بولسونارو على ما جاء في بيان رسمي.

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